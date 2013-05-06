巴勒斯坦和以色列首脑同期访华

路透北京5月4日(记者 Sui-Lee Wee) - 中国将迎来以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯，并分别举行双边会谈。中国试图增强在中东地区的影响力。

内塔尼亚胡的访问将聚焦贸易，但专家也表示，他很可能会与中国讨论伊朗核项目。内塔尼亚胡的访问也是自以色列前总理奥尔默特2007年访华以来以色列最高领导人对中国的首次访问。

中国反对对伊朗进行类似欧盟和美国采取的单边制裁，并多次呼吁通过对话解决伊核问题僵局。

一名美国官员称以色列针对叙利亚一幢建筑发动了空袭。这很可能令中国感到担忧。

内塔尼亚胡计划周一抵达上海，他将在此会见商界领袖，随后将飞往北京与中国领导人进行会谈。阿巴斯周日抵达北京。

目前尚不清楚内塔尼亚胡和阿巴斯是否会在中国会晤。中国外交部表示，如果巴以两国领导人有意在华会面，中方将乐于提供必要的帮助。

传统上，中国对中东地区事务保持低调，但是作为国际舞台上的重要一方，中国也希望发挥自己的作用。中国多年来不时会调解巴以问题，但成效有限。

近一个月之前，美国国务卿克里和阿巴斯就重启巴以和平会谈进行过讨论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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