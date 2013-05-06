中国敦促叙利亚问题各方保持克制

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京5月6日（记者 Michael Martina） - 中国周一对以色列发出含蓄指责，称中方反对动用武力，希望各方保持克制并尊重国家主权。以色列此前对叙利亚境内目标发动空袭。
以色列战机周日对大马士革附近的目标发动空袭。西方及以色列官员称，空袭目标是伊朗提供给黎巴嫩真主党的导弹。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，“我们反对使用武力，认为国家主权应予以尊重。”
她表示，“中方呼吁有关各方从维护地区和平稳定出发，保持克制，避免采取任何可能导致局势紧张升级的行动。”
华春莹在讲话中并未明确提及以色列。当前，以色列总理内塔尼亚胡正在中国进行为期五天的访问。
内塔尼亚胡访华期间，恰逢巴勒斯坦总统阿巴斯也对中国进行访问。
至于中国是否会敦促内塔尼亚胡停止空袭，华春莹表示内塔尼亚胡尚未与中国领导人会晤。内塔尼亚胡周三将与中国国家总理李克强会晤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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