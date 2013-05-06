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时事要闻 | 2013年 5月 7日 星期二 07:33 BJT

中国敦促叙利亚问题各方保持克制

路透北京5月6日（记者 Michael Martina） - 中国周一对以色列发出含蓄指责，称中方反对动用武力，希望各方保持克制并尊重国家主权。以色列此前对叙利亚境内目标发动空袭。

以色列战机周日对大马士革附近的目标发动空袭。西方及以色列官员称，空袭目标是伊朗提供给黎巴嫩真主党的导弹。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，“我们反对使用武力，认为国家主权应予以尊重。”

她表示，“中方呼吁有关各方从维护地区和平稳定出发，保持克制，避免采取任何可能导致局势紧张升级的行动。”

华春莹在讲话中并未明确提及以色列。当前，以色列总理内塔尼亚胡正在中国进行为期五天的访问。

内塔尼亚胡访华期间，恰逢巴勒斯坦总统阿巴斯也对中国进行访问。

至于中国是否会敦促内塔尼亚胡停止空袭，华春莹表示内塔尼亚胡尚未与中国领导人会晤。内塔尼亚胡周三将与中国国家总理李克强会晤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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