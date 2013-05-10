习近平敦促内塔尼亚胡尽快重启巴以和平会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平敦促以色列总理内塔尼亚胡尽快重新启动与巴勒斯坦的和平会谈。习近平几天前也曾尝试说服巴勒斯坦领导人阿巴斯重启会谈。

习近平本周对上述两位领导人的建议反映出中国希望强化在中东地区的外交影响力。历史上，中国在该地区的影响力一直较弱。习近平周一在与阿巴斯会谈中，提出解决巴勒斯坦问题的四点主张。

美国正着手启动新的外交努力，以恢复巴以和平对话。因以色列总理内塔尼亚胡拒绝延长冻结修建定居点的期限，巴以和平会谈2010年宣告失败。

内塔尼亚胡周四与习近平会晤。他此次为期五天的对华访问旨在促进以色列与中国的双边贸易。他也是自2007年以色列前总理奥尔默特访华以来首位到中国访问的以色列最高领导。

根据中国外交部周四晚间公布的一份声明，习近平对内塔尼亚胡表示：“希望以巴双方共同努力，采取切实举措，逐步建立互信，尽快重启和谈并取得实质性进展。”

“只有保障各国合法权益，尊重彼此关切，才能真正实现地区长治久安。”

习近平没有针对恢复和平会谈提出任何具体建议。

内塔尼亚胡对习近平表示，以色列深知战争带来的痛苦，欢迎和渴望和平，愿通过谈判实现和平。(完)