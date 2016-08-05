中国投资者收购AC米兰协议可能周五签署--消息

路透米兰8月5日 - 一位知情的消息人士称，将意大利足球俱乐部AC米兰出售给中国投资者财团的协议，可能在周五签署。

“对于可能出售这一俱乐部，今天是重要的一天，”这位消息人士称。

Fininvest已与该财团在5月进行排他性谈判；Fininvest是拥有AC米兰的贝卢斯科尼家族控股企业。

数位消息人士此前称，根据该财团的出价，AC米兰包括债务在内的估值在7-7.50亿欧元(8.34亿美元)。(完)