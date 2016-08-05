中国投资者收购AC米兰协议可能周五签署--消息

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透米兰8月5日 - 一位知情的消息人士称，将意大利足球俱乐部AC米兰出售给中国投资者财团的协议，可能在周五签署。
“对于可能出售这一俱乐部，今天是重要的一天，”这位消息人士称。
Fininvest已与该财团在5月进行排他性谈判；Fininvest是拥有AC米兰的贝卢斯科尼家族控股企业。
数位消息人士此前称，根据该财团的出价，AC米兰包括债务在内的估值在7-7.50亿欧元(8.34亿美元)。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。