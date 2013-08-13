中关村银行设立正处讨论中--报载

路透北京8月13日 - 在政策鼓励由民间资本发起设立民营银行之后，部分地区积极推动相关事宜。上海证券报周二报导称，中关村管委会近日召集企业家研究推动设立中关村银行，但目前方案仍未落定。

报导称，中关村银行或只是北京筹办民营银行的备选之一。另有业内人士称，目前北京另有民营企业正自发筹建银行，但该人士拒绝透露具体都有哪些民营企业参与其中。

中关村管委会稍早明确表示将出台《支持中关村互联网金融产业发展的意见》，并支持企业发起设立中关村银行。据消息人士称，中关村管委会副主任廖国华上日专门召集企业家研究推动设立中关村银行事宜，被邀请的企业家包括一些互联网金融企业。

中关村银行将是由众多民营资本发起并参与、风险自担的民营银行，主要为科技型、创业型、创新型中小微企业提供全面、快捷、低成本金融服务的科技银行，以及基于创新信用机制和大数据运用的互联网银行。

但中关村管委会相关人士表示，目前方案仍未落定，没有明确的消息可对外发布。

此外，温州中小企业促进会会长周德文表示，目前包括温州、泉州、深圳、东莞、太原等地都在积极筹备，希望争取到首批民营银行的名额。北京和温州成为首批的可能性较大。

中国政府近期出台一系列措施加大对小微企业的扶持力度。国务院最新表示，要进一步丰富小微企业金融服务机构种类，支持在小微企业集中的地区设立村镇银行、贷款公司等小型金融机构，推动尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 林高丽)

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