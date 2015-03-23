中国化工将收购意大利倍耐力

中国化工集团公司周日同意出资意大利轮胎制造商倍耐力，交易规模可达71亿欧元(77亿美元)，又一个意大利知名制造业品牌落入中国企业之手。此次与倍耐力股东的交易，是中国企业趁欧元疲软之机抄底意大利企业的最新行动。这宗交易将使中国化工获得高端轮胎的技术，并让倍耐力增加中国市场的份额。路透