中意签署80亿欧元商业协议 涉及能源、工程等领域

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透米兰/罗马10月14日 - 中国和意大利周二签署了价值约80亿欧元(100亿美元)的商业协议，涉及从能源到工程等领域，这将深化双方之间的经贸关系。意大利是欧元区第三大经济体。
今年中国已经出资超过50亿欧元购买部分意大利大型企业的股份。
在与中国总理李克强举行的记者会上，意大利总理伦齐表示，这些协议只不过是“开胃菜”，未来会签署更多协议。
李克强称，中国希望加强与中小型企业的合作，将鼓励更多中国游客到意大利旅游。李克强将在周四和周五出席在米兰举行的亚欧会议(ASEM)。
上周李克强出访德国时也签下一系列商业协议。
意大利国有银行CDP宣布，与中国国家开发银行签署项目合作协议，头五年的项目价值达30亿欧元。
CDP未公布细节，但表示这些项目可能在基础设施、直接股票投资和出口融资领域。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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