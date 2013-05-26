中国二季度固定资产投资增速料约21%--国家信息中心

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月27日 - 中国国家信息中心经济预测部周一在中国证券报上撰文指出，未来一个时期中国投资难以保持高速增长，从短期来看，二季度投资将保持相对平稳的增长态势，初步预测，二季度固定资产投资增长21%左右，其中房地产投资增长18.2%左右。
文章认为，从结构调整角度看，投资以当前速度平稳增长，甚至再低1-2个百分点都不能算低。政策的着力点不应该放在加大财政和货币政策的刺激力度、提高投资增速、扩大投资规模上，而应该放在调整投资结构、提高投资效率和质量、积极培育投资自主性增长动力上。
中国一季度固定资产投资延续去年的平稳回升态势，同比增长20.9%。去年全年固定资产投资增速为20.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。