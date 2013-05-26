中国二季度固定资产投资增速料约21%--国家信息中心

文章认为，从结构调整角度看，投资以当前速度平稳增长，甚至再低1-2个百分点都不能算低。政策的着力点不应该放在加大财政和货币政策的刺激力度、提高投资增速、扩大投资规模上，而应该放在调整投资结构、提高投资效率和质量、积极培育投资自主性增长动力上。