中国发布非洲象牙雕刻品进口禁令 为期一年

路透上海2月27日 - 新华社周四援引中国国家林业局消息称，中国将临时禁止进口《濒危野生动植物种国际贸易公约》生效后所获的非洲象牙雕刻品，时效一年。

报导称，此举旨在保护非洲大象，将临时禁止措施期限定为一年，是要观察、了解和评估措施实施后对非洲大象保护的实际效果，便于今后进一步采取更有效的措施。

中国去年初销毁逾6吨查没的象牙，是中国首次公开销毁执法查没象牙。但据世界自然基金会（WWF）数据，中国依然是偷猎象牙的最大终端市场。

中国于1981年加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》，但2008年经《濒危野生动植物种国际贸易公约》常务委员会投票决定，破例获准自非洲数国进口了62吨象牙，中国每年从中释出一部分库存，提供给经政府许可的象牙雕刻厂。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》一监测项目显示，2013年有逾2万头非洲大象被猎杀、盗取象牙。据信目前存活的非洲象仅50万头左右。

英国威廉王子下周将访问中国，他曾批评中国象牙消费。另有动物保护组织称，中国的象牙热助长了非洲的偷猎行为。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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