中国合法象牙贸易与野生象盗猎无必然联系

路透北京5月21日 - 中国国家林业局野生动植物保护与自然保护区管理司总工程师严旬周二称，中国的合法象牙贸易与全球野生象盗猎并无必然联系。

“由于中国的合法象牙贸易造成了全球野生象的盗猎？我不认为这有必然的联系。”严旬在新闻发布会上说道。

“全球的野生象盗猎原因很复杂，包括资源国的人象冲突、当地老百姓生计问题……及象牙能够获得高额利润等误导信息等诸多因素。”

他表示，中国合法的象牙加工企业一共是37家，销售企业是145家，而且每一年这些企业所消耗的象牙总量不超过5,000公斤。

“应当说，中国对象牙的贸易主要用于象牙的精美雕刻工艺的传承，不是一般的贸易。”严旬指出。

“中国政府对大象保护是高度重视的。我们通过国际拍卖获得的合法象牙来源，总的数量是60多吨。”

严旬还表示，中国的法律是非常严的，一旦触犯了法律走私象牙，最高可以判无期徒刑。（完）

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