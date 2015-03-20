中国质检总局要求路虎召回存在缺陷的进口极光

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海3月20日 - 中国质检总局周三在其网站发布公告，要求捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司（以下简称路虎公司）召回存在缺陷的进口路虎揽胜极光汽车。此前，媒体报导披露了进口极光汽车变速器故障问题。
公告称，路虎公司须采取切实有效的技术措施，尽快完成缺陷车辆的召回维修。
公告还称，路虎公司及其授权经销商须及时发布公告并主动联系消费者，确认车辆是否存在缺陷并安排维修及后续事宜。
中国央视在“3·15晚会”上点名批评了路虎公司部分车辆的变速器故障问题，一同被点名的还有大众汽车(VOWG_p.DE)、日产汽车(7201.T)等其他车企。路虎公司后来在其微博上向客户道歉。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。