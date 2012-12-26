捷豹路虎中国子公司将召回337辆车

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月17日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透北京12月25日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周二称，捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司自12月25日起在中国大陆地区召回337辆车，因其后制动钳和转向机的固定扭矩值不符合设计标准，存在安全隐患。
被召回的车型包括2012年6月11日生产的190台2012款路虎揽胜极光和神行者2汽车，以及2012年8月20日至2012年9月18日生产的147台2012、2013年款路虎揽胜极光汽车。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。