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中国财经 | 2012年 12月 26日 星期三 09:10 BJT

捷豹路虎中国子公司将召回337辆车

路透北京12月25日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周二称，捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司自12月25日起在中国大陆地区召回337辆车，因其后制动钳和转向机的固定扭矩值不符合设计标准，存在安全隐患。

被召回的车型包括2012年6月11日生产的190台2012款路虎揽胜极光和神行者2汽车，以及2012年8月20日至2012年9月18日生产的147台2012、2013年款路虎揽胜极光汽车。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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