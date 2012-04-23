专访卡梅隆：希望与中方合作拍片

2012年4月22日，电影《阿凡达》和《泰坦尼克》导演卡梅隆在北京一家酒店客房接受路透采访。 REUTERS/Barry Huang

路透北京4月22日电（记者 Ben Blanchard）---电影《阿凡达》和《泰坦尼克》导演詹姆斯·卡梅隆周日称，他希望与中方合作拍摄影片，但在做出任何决定前，将权衡审查等限制问题。

尽管中国电影存在政府管控和盗版问题，但考虑到中国迅速成长的中产阶级愿花更多钱到影院，而不是购买盗版影碟，好莱坞开始重视这一市场。

例如，根据华特迪士尼(DIS.N)、漫威影业（Marvel Studios）与中国DMG Entertainment签署的联合协议，中美双方将在华合作拍摄《钢铁侠3》。

迪士尼还表示，将与中国文化部和腾讯控股(0700.HK)合作，推动中国动画产业发展。美国梦工厂动画公司DWA.O2月称，将与中国一些最大媒体公司合作，在上海成立合资公司。

在为期五天的北京之行期间，卡梅隆接受路透采访时称：“我们都在认真研究合作的可能性。问题是，这将对我们有什麽要求？分析中国市场，我们能得到什麽经济利益？”

卡梅隆坐在北京一家酒店客房里说：“如果这种方式奏效，我想强调的是‘如果’，在我看来，对中国电影界将非常有利，因为我们拍摄像《阿凡达》这样的影片，完全是在工作室完成，不需要拍摄外景。”

“我们将带来基础设施，制作虚拟作品，3D拍摄等等，我认为，这对中国电影业来说，是一次有益的技术交流。”

卡梅隆还表示：“所有都需要提前（与监管层）沟通。比如有一个剧本，是我们要上演的，如果有问题，我得做出有创意的决定，我是进行调整还是放弃。”

“我来这里探讨中美联合制片的想法，了解需要遵守的限制、对内容的指导要求，找到经济推动力，我将权衡所有这些因素。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。