专访卡梅隆：希望与中方合作拍片

电影《阿凡达》和《泰坦尼克》导演詹姆斯·卡梅隆周日称，他希望与中方合作拍摄影片，但在做出任何决定前，将权衡审查等限制问题。尽管中国电影存在政府管控和盗版问题，但考虑到中国迅速成长的中产阶级愿花更多钱到影院，而不是购买盗版影碟，好莱坞开始重视这一市场。 路透