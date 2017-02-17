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中国财经 | 2017年 2月 17日 星期五 15:42 BJT

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成

路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。

外管局数据并显示，2017年1月境内银行代客涉外收付款逆差97亿美元，较上月123亿美元逆差收窄21.14%，亦为连续第19个月出现逆差。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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