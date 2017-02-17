中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
外管局数据并显示，2017年1月境内银行代客涉外收付款逆差97亿美元，较上月123亿美元逆差收窄21.14%，亦为连续第19个月出现逆差。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。