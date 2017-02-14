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中国财经 | 2017年 2月 14日 星期二 09:42 BJT

中国1月CPI同比涨2.5%创逾两年半高位 PPI同比涨6.9%--统计局

路透北京2月14日 - 中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最高涨幅。

数据并显示，1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%。这是PPI连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅，当时为上涨7.3%。

1月CPI环比涨1.0%，高于路透调查的预估中值0.7%；PPI环比涨0.8%。1月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨2.5%。

以下为1月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.9 6.3 5.5 5.3~7.4 -5.3

（完）

(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)
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