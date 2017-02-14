中国1月CPI同比涨2.5%创逾两年半高位 PPI同比涨6.9%--统计局

中国财政部称穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透北京2月14日 - 中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最高涨幅。
数据并显示，1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%。这是PPI连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅，当时为上涨7.3%。
1月CPI环比涨1.0%，高于路透调查的预估中值0.7%；PPI环比涨0.8%。1月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨2.5%。
以下为1月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8
工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.9 6.3 5.5 5.3~7.4 -5.3
（完）
(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）