即时观点：中国1月CPI同比涨幅创逾两年半高位 PPI创近五年半新高（更新版）

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路透北京2月14日 - 中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最大涨幅。

数据并显示，1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，路透调查预估中值6.3%。这是PPI连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅，当时为上涨7.3%。

1月CPI环比涨1.0%，略高于预估的0.7%，PPI环比涨0.8%。1月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨2.5%。

1月详细数据：

--CPI同比上涨2.5%（路透调查中值为上涨2.4%）

--PPI同比上涨6.9%（路透调查中值为上涨6.3%）

--CPI环比上涨1.0% （路透调查中值为上涨0.7%），PPI环比上涨0.8%

--CPI中食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨2.5%

--中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2lIXDAP

以下为分析师评论摘要：

--中金固定收益团队：

1月PPI明显上涨，主要原因有三，一是贸易商补库支撑企业出厂价格，二是下游工业品价格仍在上调，三是原油相关产品出厂价格上调有一定滞后。

向前看中上游工业品价格继续快速上涨，中上游到下游价格传递也有所加快，这可能推升部分非食品商品，非食品价格可能仍处于高位。不过发改委对下游商品涨价仍有控制，预计2月CPI快速回落，3月以后逐步温和回升。PPI涨幅较高，但CPI涨幅可控，上中游行业利润改善，挤压下游行业利润。

货币政策暂时不会加大收紧力度，但如PPI持续超预期上升，导致对CPI传导加重，则货币政策仍有可能边际上继续收紧。债券收益率大幅上升可能性不大，但目前缺乏回落触发因素。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

CPI中的非食品价格上涨空间有限，今年CPI走势依然主要会较大地受到食品价格以及季节性波动影响，而核心通胀保持相对平稳。因此如果单纯出于考虑通胀问题，央行无需采取类似加息等额外货币紧缩措施。

鉴于PPI环比增速放缓，并加上基数效应减弱，预计未来PPI同比增速上升幅度将放缓，PPI的反弹不可持续，并有可能在二季度见顶回落。

--天风证券固定收益研究团队 高志刚、孙彬彬：

通胀变动尚在预期之中，受春节因素影响，食品与非食品价格环比继续正增长，其中非食品价格继续构成CPI上行的主要支撑；

CPI食品价格中，鲜菜、鲜果、猪肉价格环比均为正增长，但均不及前期春节数值；非食品价格除衣着小幅下跌0.4个百分点以外，居住类、医疗类、交通通信和娱乐教育价格环比均为正增长，其中交通通信类与娱乐教育环比涨幅较大；

PPI各类工业品价格出现普涨，其中，煤炭、钢铁和原油价格上涨仍是主要的上涨助推来源；1月原油以及黑色系大宗商品价格的上涨助推了PPI的持续上行，再进一步抬升CPI非食品类增速，构成了目前通胀上行的主要逻辑；仅考虑翘尾因素，后续2、3月份CPI、PPI数据分别为趋势拐点向下时刻，但仍需注意新涨价因素带来高点后延风险，尤其是PPI。

--联讯证券宏观研究组：

CPI在预期范围之内。今年春节CPI环比较往年偏弱，主要体现在猪肉和蔬菜价格涨幅有限。2月CPI水平可能在1.5附近，市场已经充分预期到翘尾因素对CPI的影响。今年CPI对市场的影响效果不明显，压力主要还是来自于PPI。

PPI超预期。PPI上涨速度较快，尤其是可能未来1,2个月还会往上冲，今年一季度PPI高点可能在7.5左右。PPI目前是市场比较担忧的情况，对市场压力较大。偏紧依然是今年货币政策的基调。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

CPI超市场预期，主要因为非食品价格远超市场预期。1月非食品价格环比为0.7%，创2001年有数据以来最高值，主要与原油价格上涨有关；此外1月份服务价格环比创有数据以来最高，是导致1月非食品价格远超预期的主要原因。

PPI继续创新高，主要与原油价格回升、去年低基数、黑色系价格反弹有关。2月PPI将进一步回升，大概率突破7%，之后将由于高基数原因逐步回落。2017年CPI中枢大约为2%，其中1月份为全年最高点，2-3月为全年低点，预计在1.6%左右，之后将上行，5月份之后将大体稳定在2%附近。

CPI并不能为预测央行货币政策提供更多的信息。央行货币政策可能更取决于“防风险”和“稳增长”，防风险的权重可能更大。未来货币市场利率可能持续缓慢上调。

股票市场仍然维持长期“健康牛”的观点不变，基于长周期企业盈利改善的股市“健康牛”值得期待。

--东方证券首席经济学家 邵宇：

PPI同比涨幅超预期，因为原材料价格慢慢开始普涨了，除了煤炭钢铁，化工原材料也开始涨起来了，涨的原因还是因为供给端的压缩，现在产能都压缩到了大的供应商手里，大供应商涨价能力和时效会比较强。PPI从环比走势看似乎能够降低，这意味着PPI见顶概率增加，说明这一波涨价高峰已经过去。化工产品涨价在现阶段还没有需求配合，如果需求，投资包括房地产开工等方面不是那么强烈，涨价后续动力不足。

PPI会不断传导到CPI，CPI预料不断温和抬升，或会超预期。原材料价格上涨，终端产品会有提价要求，比如家电电器等产品价格会被传导，但因为终端产品过剩，所以传导温和；今年供给侧会有更多政策的支持，预计农产品价格会上涨，对CPI抬升产生一定影响。

--中国民生银行首席研究员 温彬：

1月CPI同比涨幅高于市场预期，主要受春节期间食品和服务等价格上涨影响；环比上涨1%，其中食品价格上涨2.3%，涨幅最大。春节过后食品价格有所回落，以及去年2月份基数较高，预计今年2月份CPI同比涨幅将回落至2%以下。

1月PPI同比涨幅高于市场预期，继续陡峭上升。去年以来，受内需增加和去产能持续推进的影响，上游行业市场供求关系得以改善，采掘、原材料等行业价格涨幅继续扩大，进一步推高生产资料价格。预计未来数月PPI涨幅继续保持在高位。

今年1月PPI与CPI同比涨幅剪刀差继续扩大至4.4%，创2008年9月美国次贷危机爆发以来新高。警惕PPI过快上涨带来的通胀压力。在去杠杆和通胀预期上升的背景下，下阶段货币政策易紧难松。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

1月CPI涨幅在意料之中，物价上涨的压力没有明显加强，后续随着季节性因素的消失，CPI的涨幅会有所回落，对通胀无须过虑。

至于PPI的大幅上涨，主要是国内外综合因素作用推升，一方面去年同期基数低，PPI长期在负值区域徘徊，同时去年下半年随着国际大宗商品价格的上升，国内原材料价格回升，加之人民币汇率因素的影响，这些都推升了国内基础原材料价格的上涨，且国际市场价格的上涨传导到国内存在时滞，目前PPI上涨的趋势估计持续到上半年，今年PPI呈现上半年高于下半年的特征。

考虑到PPI上涨是上述综合因素推动，且PPI和CPI的统计篮子差异很大，对PPI大幅上涨向CPI的传导推升也无须过于忧虑。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

今年的春节横跨1-2月，节日因素导致1月CPI的涨幅超预期，环比涨幅亦明显上升。随着春节因素的消失，2月CPI会有明显回落，预计会回落到2%以内，通胀压力尚不足忧。

1月PPI涨势有点惊人，呈现一路突飞猛进的态势，这与煤炭，钢铁等部分有色原材料商品价格的大幅上涨有关，加之去年同期基数较低，导致1月PPI涨幅巨大，预计一季度PPI的涨幅都会比较可观，并对制造业中下游形成压力。

考虑到PPI的上涨属于成本推动性，目前货币政策又是稳健偏紧的基调。在中国目前制造业整体仍是供大于求的大背景下，只要货币闸门管控好，这种成本推动性的通胀压力传导作用预计有限。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

CPI基本符合预期，与历年相比，跟春节效应对得上，属于正常水平，比较温和，PPI超预期，由于欧美日1月PMI都比较高，整个大宗商品价格可能维持较高水准，加上基数低，PPI在2、3月将继续上升。现阶段CPI温和，担心的是，PPI进入二季度冲高不回落，这会对核心CPI有一定传导，可能推高CPI通胀。

政策方面，整体还是会坚持通过利率走廊、公开市场操作等方式，持偏紧的态度，实体经济希望有更多流动性，存贷款基准利率不会动。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

上月CPI涨幅提升来自于消费企稳和季节因素，季节因素一方面是去年基数较低，一方面是春节假期带来的消费上涨。需求企稳回升，居民消费需求稳定。

不过，2.5%的物价水平在未来1-2月内会有所回落，因为季节因素在3月份后弱化，再次上涨要到5月以后，需求继续回升价格继续走稳和一定季节因素叠加，CPI向2.5%甚至2.5%以上的水平发展。

PPI涨幅扩大主要也是季节因素和需求因素，其中季节因素作用未来会体现更显着。基数下半年后会有明显提升，PPI涨幅不会再超过7%的水平，全年较多时间还应该在5%或以下。

货币政策逐步趋于中性，目前看来价格没有给央行加速收紧货币的理由，但价格回升的态势基本形成，政策逐步趋于中性的脚步虽然不会加快但也不会停止。维持三季度正式加息一次的预期。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

1月CPI再升短期筑顶。春节因素推动鲜菜、鲜果、水产品和猪肉价格大涨，食品环比涨幅2.3%；假期出行、油价上调共同推升非食品价格。

2月CPI或大降。春节后肉类、菜类等食品价格迅速回落，而去年同期食品价格大涨，使得2月份食品价格同比涨幅大概率转负，而CPI有望大幅降至1.6%，通胀压力将在2月显着缓解；

1月PPI继续回升。1月黑金冶炼加工、化学原料制品、煤炭采选、有色冶炼加工价格环比涨幅收窄，但国际油价上涨推升油气开采、加工价格；

2月PPI或再攀升。2月以来煤价续降，钢价反弹，油价上行乏力，PPI环比或基本持平，但考虑到去年同期基数依然较低，预计2月PPI同比继续回升至7.3%，或是年内顶点；

通胀短期筑顶，货币中性偏紧。尽管CPI、PPI同比或相继见顶，1月外储降幅收窄、资金流出压力也短期改善，但央行去杠杆、防风险的意图明确。近期央行持续回笼节前投放的货币，叠加前期逆回购招标利率的上调，以及1月信贷超预期的传闻，货币政策态度依然中性偏紧。

--民生证券固定收益研究团队：

1月CPI超市场预期，受春节错位影响显着高于近三年季节性均值，其中食品项环比涨幅2.3%受暖冬影响低于往年春节涨幅，但非食品项涨幅0.7%则大幅高于往年春节涨幅。

分项看，春节季节性因素需求上涨推动鲜菜、畜肉、烟草、旅游、等项目价格环比大幅上涨，但蛋类与通信工具等仍继续下滑对CPI构成拖累；非食品项中国内成品油价格上调带动交通水电燃料等项目环比上涨。

1月PPI再次超出市场预期连续13个月回升，去年同期的低基数与需求稳定下工业品价格与去年相比维持高位是主要原因；环比较上月收窄，主要受春节主要工业品市场交投清淡，中上游钢价、煤炭涨势趋缓影响，但石油与天然气等能源、化学纤维品等价格涨幅扩大。

向前看，在春节过去后，CPI回落的可能性较大，三季度前将在1.5左右波动，但PPI在低基数、油价上涨、钢铁水泥玻璃等行业接棒去产能因素影响下短期内大幅下降的可能性较小，一季度主要的焦点仍在金融去杠杆；短期需关注本周到期的天量OMO、MLF与TLF，从周一重启逆回购来看，央行大概率会进行对冲，但为达到收紧去杠杆的目的，完全对冲的可能性不大，资金面这周将开始逐渐收紧。

--民生银行研究院宏观分析师 王静文：

CPI环比上涨0.2%，近三个月以来的最高水平，主要受到春节错位因素的影响。同比达到近两年多的最高水平，主要因为1月翘尾因素达到了1.5%，是近几年来最高的。随着翘尾因素的消退，2月CPI将明显回落。

从全年来看，CPI将呈现温和上涨态势，涨幅在2.0%至2.5%之间，物价应不会成为货币政策所要担心的问题。首先，本轮猪周期于2016年5月触顶，目前处于下行阶段，下行周期会持续一年半时间，预计2017年底触底。其次，PPI上涨对CPI的传导有限，PPI上涨主要源于供给端的收缩而非需求端的扩张，且主要集中在生产资料而非生活资料。最后，从总需求因素看，CPI涨幅与GDP的增速相关性更大，鉴于2017年经济难有强势表现，预计CPI会以温和上涨为主。不过，人力成本上升推动的服务价格上涨、本轮房价攀升导致的房租价格上涨等对CPI的推动仍值得关注。

PPI同比上涨6.9%同样是受到翘尾因素的推动，1月份翘尾因素影响达到6.1个百分点，而新涨价因素影响仅为0.8个百分点。1月PPI环比涨幅在连续四个月扩大之后出现回落，特别是生产资料价格，回落幅度明显更大。在一轮库存回补接近尾声之后，上游工业品价格已经出现疲态。从全年来看，PPI将会是一个前高后低的走势。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

价格整体表现平稳，消费品和工业品价格均环比上升，消费品价格水平的上升主要是季节性的，上升幅度和往年均值水平相当；但工业品的上涨主要体现为趋势性，尤其是占比超过70%的生产资料价格的上涨，仍在自底部反弹的过程中。可以预见，2017年全年的价格形势将体现矛盾现象--CPI低位运行伴随PPI的高位运行。但是PPI的高位运行，只是同比数据的高位，各类工业品的绝对水平并不高，工业经济效益将因价格回升而持续改善。

价格水平的“一高一低”状态，给了货币政策较为灵活的操作空间，货币政策基于供给侧改革的综合要求，稳中偏紧的基调和格局不会变。略向上超预期的价格对国内资本市场有短期扰动，但价格的长期演进趋势，对企业的业绩改善有帮助，因此长期看有助于夯实市场向好趋势。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

CPI消费价格与预期比较一致，今年由于天气原因，一直担心的春节带来的食品价格涨幅总体稳定，CPI并没有出现暴涨，比上月略有回升，预计2017年维持这样的格局，在2%左右波动。

PPI超预期，从推动因素看，以上游资源涨价推动成分多一些，考虑到目前中美情况，经济延续去年下半年开始的向好势头，这对大宗商品价格形成有力支撑，预计一季度PPI会继续冲高，需要关注二季度是否出现高位回落。

现在是最好的时代，想让它涨的在涨，不想涨的没怎么涨，对中国企业信心恢复是最好的。现在增长企稳，PPI高位，这一组合使得政策更多考虑金融机构的去杠杆防风险。

**相关背景**

--中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

--中国国家发改委副主任、统计局局长宁吉喆指出，要把经济运行保持在合理区间，合理区间的下限要看就业、上限要看物价。今年贯彻好稳中求进的总基调具有特别重要的意义，但要在稳的前提下在关键领域有所进取。

--政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。

--受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。而先行指标显示出价格上涨压力仍然明显，从业人员指数仍处于收缩区间，以及上游产品价格上涨快、企业生产成本增加多，产成品价格上涨难，企业盈利空间缩小的问题亦须关注。

--中国央行春节前后分别上调中期借贷便利（MLF）利率、公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心。分析人士认为，此次央行释放货币政策中性转紧信号明显，虽然宏观经济企稳改善过程中基础尚不稳固，但央行防范金融风险决心毫不动摇，随着一季度末MPA监管新政落地，未来政策宽松幻想已然无存，短期流动性量价管控仍需仰仗逆回购和MLF等工具。（完）