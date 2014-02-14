中国1月CPI持于低位 PPI显需求偏弱

* 1月CPI同比涨幅超预期，受节日因素影响

* 预计上半年通胀仍将保持温和水平

* PPI跌幅扩大且连续23个月负值

* 显示经济需求仍偏弱

路透北京2月14日 -受春节食品价格上涨影响，中国2014年1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略超预期，但仍处于半年多来低位，预计今年物价涨幅保持温和，通胀且不足为虑。

不过工业生产者出厂价格指数(PPI)同比连续第23个月为负，且环比下跌，与最新的采购经理人指数(PMI)等数据一道，预示一季度经济增长或不会太强劲。

国家统计局周五公布，1月CPI同比上涨2.5%，稍高于路透调查预估中值2.3%，涨幅与上年12月持平，同为去年6月迄今最低。环比来看，1月CPI上涨1%。1月PPI同比下降1.6%，环比则跌0.1%。

“虽然1月份CPI略高于预期，但无论从同比还是环比来看往年春节同月，显示当前通胀压力较小，”华宝信托宏观分析师聂文表示。他预计上半年通胀将保持2.5%左右温和较低的水平，因猪肉价格疲软，大宗商品价格由于新兴国家调整仍将低迷，且国内利率水平维持高位，

1月CPI分项数据显示，食品价格同比上涨3.7%，环比涨幅为2.4%，其中猪肉价格同比下跌4.3%，环比下跌1.0%。而鲜菜和鲜果价格环比涨幅均超过了10%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，1月份食品价格环比上涨较多，主要是受节日因素影响。而猪肉市场供应量在稳定增加的同时，消费需求因浪费现象有所遏制等原因比往年同期有所减少，导致价格有所下降。

欲览中国CPI、PPI、食品价格图表，请点击 link.reuters.com/sug86v

中国国际经济交流中心研究员王军指出，PPI的持续回落显示工业品生产价格还在延续通缩之势，加之PMI的先行指标都在回落，预计一季度经济开局不是太好，经济下行的压力仍在。

中国国家信息中心经济预测部研究员闫敏分析认为，PPI疲软主要是国际大宗商品的价格是基本稳定，输入性通胀压力不大，其次是工业的产能还是偏高，这种供大于求的局面短期内不会改变，最后是这一轮企业去库存并不彻底，目前企业的库存水平依然偏高。

稍早中国央行货币政策执行报告也显示对通胀的忧虑减轻，央行称价格形势基本稳定，要继续引导、稳定好通胀预期。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。