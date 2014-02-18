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中国财经 | 2014年 2月 18日 星期二 11:10 BJT

中国1月FDI同比增16.11%--商务部

路透北京2月18日 - 中国商务部周二公布，2014年1月全国实际使用外资(FDI)金额107.63亿美元，同比增长16.11%（未含银行、证券、保险领域数据）。

商务部新闻稿并称，1月境内投资者实现对外非金融类直接投资72.3亿美元，同比增长47.2%。

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

FDI 14年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

3月 2月 1月

金 107.63 120.8 85 84.16 88.4 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7

同 16.11 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3

（完）

(发稿 乔艳红; 撰写 谢衡; 审校 曾祥进)

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