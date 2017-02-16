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中国财经 | 2017年 2月 16日 星期四 10:17 BJT

中国1月实际使用外资801亿元人民币 同比减少9.2%--商务部

路透北京2月16日 - 中国商务部周四公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币，同比减少9.2%。

商务部例行新闻发布会的新闻稿并显示，中国1月对外非金融类直接投资（ODI）为532.7亿元，同比下降35.7%。

此前数据显示，中国2016年FDI金额8,132.2亿元（折1,260亿美元），同比增长4.1%；其中，12月单月实际使用外资金额814.2亿元（折122.1亿美元），同比增5.7%。

中国2016年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期吸收外资的规模。（完）

(发稿 陈君；撰写 宿泱韫)

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