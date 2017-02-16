中国1月实际使用外资801亿元人民币 同比减少9.2%--商务部

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月16日 - 中国商务部周四公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币，同比减少9.2%。
商务部例行新闻发布会的新闻稿并显示，中国1月对外非金融类直接投资（ODI）为532.7亿元，同比下降35.7%。
此前数据显示，中国2016年FDI金额8,132.2亿元（折1,260亿美元），同比增长4.1%；其中，12月单月实际使用外资金额814.2亿元（折122.1亿美元），同比增5.7%。
中国2016年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期吸收外资的规模。（完）
(发稿 陈君；撰写 宿泱韫)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。