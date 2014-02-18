中国服务业吸收外资创纪录 带动1月FDI增速升至双位数（更新版）

* 1月FDI同比增速再度跃升至双位数

* 服务业吸收外资创出月度历史最高水平

* 预计今年吸收外资仍将保持较好势头

* 1月外贸虚高猜测缺乏根据

* 外贸增速今年可能和去年相仿

(新增官员评论及更多背景)

路透北京2月18日 - 服务业吸收外资创出历史最高纪录，带动中国2014年1月FDI同比增速再度跃升至双位数。商务部预计，今年中国吸收外资仍将保持较好发展势头，外贸增速也有望保持在去年增长水平上下。

商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会上并称，中国1月外贸高增长在预期之中，主要得益于欧美复苏和稳外贸政策持续发酵等，认为外贸可能虚高的看法只是一种猜测，缺乏根据。

商务部公布，2014年1月全国实际使用外资(FDI)金额107.63亿美元，同比增长16.11%（未含银行、证券、保险领域数据），为六个月来首次实现双位数增长；其中服务业实际使用外资同比增长57.02%，至63.3亿美元，创历史最高水平，在FDI总量中占比58.8%。

“今年对外贸易利用外资、对外投资都是一开年就马上见喜...预计今年中国吸收外资仍将保持较好的发展势头，”沈丹阳表示。

他指出，尤其1月FDI同比增速升至双位数，是对中国是否仍然具备良好投资环境以及外国投资者是否仍然对中国经济发展具有信心的最实在和最具有说服力的回答。

商务部提供的新闻稿显示，1月制造业使用外资仅有34.66亿美元，同比下降21.69%，在FDI总量中占比32.2%；分国别来看，1月美国对华实际投资3.69亿美元，同比增长34.9%，但欧盟对华投资同比下降41.25%至4.82亿美元。

针对欧盟对华投资出现下降的情况，沈丹阳表示，这还需要进一步分析。他指出，单月数据往往不能够充分反映整个趋势，需要再做一些分析。

商务部新闻稿并称，1月境内投资者实现对外非金融类直接投资72.3亿美元，同比增长47.2%。

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

FDI 14年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

3月 2月 1月

金 107.63 120.8 85 84.16 88.4 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7

额

同 16.11 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3

比

**认为外贸虚高“缺乏根据”**

受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，出口同比增长10.6%，进口增长10.0%，远高于路透调查预估中值2%和3%，其中进口增速更创出六个月新高。

“有人认为（外贸）是不是超出了预期，实际上这个增长是在我们的预期之内的，”沈丹阳指出，实现较快增长的三个主要原因分别是发达国家经济复苏、国内稳外贸政策持续发挥作用、以及春节季节性因素等。

他认为，今年1月外贸出口增长可以说是去年下半年以来外贸稳定增长的一种延续，“预计全年外贸进出口增速将保持在去年的增长水平上下”。

针对外界有关套利引起虚假出口带来外贸快速增长的个别看法，沈丹阳表示，“我们认为这是一种猜测，是缺乏根据的”。

他并详细解释道，1月出口增长无论从商品结构、市场结构抑或主体结构来看，总体上看都是合理和合乎逻辑的。首先，主要传统消费类劳动密集型商品出口增长都很强劲，并非单纯几个商品在快速增长；其次，对美国、欧盟和东盟等绝大多数国家的出口都在同步增长。

最后，从出口省份看，去年1月份有个别省份增长比较快，但是今年的增长是全国大部分的省份增长很快，特别是中西部地区出口都呈现快速增长的势头。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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