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中国财经 | 2017年 2月 14日 星期二 17:13 BJT

中国1月社融规模增量3.74万亿元 较上年同期多2,619亿元--央行

路透上海2月14日 - 中国央行周二公布，1月社会融资规模增量为3.74万亿元人民币，比上年同期多2,619亿元。

刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，1月末社会融资规模存量159.65万亿元，同比增长12.8%。

数据并显示，当月对实体经济发放的人民币贷款增加2.31万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加126亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站：here

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(发稿 吴芳/吕雯瑾； 审校 曾祥进)
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