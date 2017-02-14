中国1月新增社融创新高 偏紧基调延续市场利率或再上调

路透上海2月14日 - 受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。在美国步入加息通道、国内经济趋稳情况下，中国央行可能暂时不会调整基准利率，而采取继续上调中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购等市场化利率，以延续中性偏紧的货币政策基调。

中国央行周二公布，1月新增人民币贷款2.03万亿元，低于此前路透2.3万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.3%，与路透调查中值一致。

“面对融资高增局面，又叠加年初通胀处于年内高位，央行货币政策显然有理由继续维持中性偏紧，未来可能会继续提高MLF和OMO利率。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称。

他解释说，上述市场化利率的提高更多是指向金融去杠杆和防风险，对贷款利率影响有限，而实体经济也同样面临去杠杆压力，因此预计央行不会轻易调整存贷款利率，但对信贷的指导不会放松。

中国央行在春节前调升MLF利率，节后再上调公开市场逆回购以及常备借贷便利(SLF)各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高。

数据显示，1月社融增量结构上，除人民币贷款增加2.31万亿元外，1月委托贷款增加3,136亿元，同比多增961亿元；信托贷款增加3,175亿元，同比多增2,623亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,131亿元，同比多增4,805亿元。

业内人士并认为，除了对中国近期可能调整存贷款基准利率的预期不强外，以降准替代部分MLF等工具的必要性亦有限。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，“数量工具上，降准和目前各种“粉 的实际效果差别其实不大。但对央行来说，MLF等工具使用起来更为灵活，也延续了利率市场化的进程。因此降准虽然可以，但亦不是必要。”

另外，在可能受到央行窗口指导压缩后，1月新增人民币信贷低于预期，但仍为一年以来高点。

对此，中金固收团队指出，贷款和非标的猛增显示银行在负债成本上升的环境中，转向配置收益率更高的资产来覆盖成本。尽管目前整体社融增量创历史新高，但在金融去杠杆的大背景下，未来社融的增长仍可能逐步放缓。

受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半 和近五年半高位。但分析人士指出，随着季节效应消退，CPI可能见顶回落，而PPI环比涨幅 也已显疲态，二季度后料跟随基数抬高而放慢上涨脚步。

对于债市的影响，刘东亮并称，货币政策继续偏紧将导致资金面难以实质宽松，利率走廊继续上行风险挥之不去。多个利空因素尚未释放充分，债市仍有进一步下跌风险，抄底需谨慎。(完)