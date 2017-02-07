中国1月外储跌破3万亿美元但降幅收窄 未来跨境资金流出或放缓（更新版）

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路透北京2月7日 - 1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。

中国央行周二公布，1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，环比减少123.13亿美元，不过单月降幅连续两个月减少，且为六个月最低。

“从1月份的情况看，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡，是造成外汇储备规模下降的主要原因。”外管局有关负责人答记者问时指出。

他并表示，由于适逢农历春节，居民境外旅游、消费等活动增多，企业偿债和结算等财务操作也会增加，带来相应用汇需求，成为外汇储备规模下降的季节性因素。

另外，1月非美货币对美元的汇率总体出现反弹，外汇储备中的非美货币资产的美元估值上升，则是外储规模增加的主要因素。此外，外储多元化资金的运用和收回也对外储规模有一定的影响。

“总的来看，外汇储备在多元化、分散化的投资策略下，不同货币和资产之间有效发挥了此消彼长、风险对冲的效果，维护了外汇储备规模的基本稳定。”该负责人并称。

中国民生银行首席研究员温彬认为，美元指数下跌导致外储投资中欧元、日元等计价资产估值增加；同时人民币兑美元止跌反弹，人民币贬值预期暂时逆转；再加上加强外汇合规性审查，结售汇逆差情况或有所好转，这些因素共同导致外储规模降幅收窄。

根据路透测算，1月当月主要储备货币中的欧元和日元兑美元分别升值2.68%和3.63%，而当月美元指数则下跌2.64%。假设中国外储的币种构成与全球类似，则1月由于汇率波动造成外储估值约增加238-262亿美元。这意味着1月监管层因调控外汇市场所导致的外储减少约为385-361亿美元。

此外，从交易层面来看，一方面1月境内人民币流动性并不宽松，抬高了人民币空头的成本；另一方面外汇市场日内的波动加大，且日间双向波动更加明显，这些因素导致机构自营盘减少了人民币空头头寸。而且由于春节因素，1月的交易日较少，且春节假期前交易不活跃，1月的日均外汇成交量也明显缩减，这也是外储规模下降的一个原因。

**跨境资金流出或将放缓**

不过，外储降幅收窄也确实反映出中国跨境资金流出较前一时期有所放缓。原因既包括监管层实施了更加严格的措施控制资本流出，也包括美元指数大起大落带来的人民币贬值预期的分化。

在招商银行资产管理部高级分析师刘东亮看来，年初个人购汇额度重新放开，外储环比降幅反而收窄，说明外储并没有经历集中购汇的冲击，资本外流压力也因人民币汇率1月反弹而减轻。

“考虑到美元升值已经进入后程，人民币汇率和资本外流压力最大的阶段可能已经结束。”他称。

国金证券大类资产分析师徐阳也认为，外储变动在2月可能进一步减小。人民币的贬值压力依然存在，但居民端和企业端的换汇高峰已经度过，如果美元指数在2月不能大幅走强，汇率贬值压力会有阶段性缓解，央行干预汇率的必要性下降。若美元和债券价格如果不出现大幅波动，外储的变动幅度料进一步减小。

不过，对交易员而言，外储规模跌破3万亿美元，还是造成了一定的心理冲击。今日外储数据公布后，人民币兑美元即期迅速走贬，尾盘出现了大量美元买盘。

“3万亿美元是个心理关口，即便你预料到，但真的发生还会下意识的做出买美元的举动；破3万亿美元还是有点怕，很多人之前预计应该会多增的，但现在反而更少。 ”一中资行交易员表示。

外管局网站的新闻稿称，1月外储降幅同比收窄872亿美元，环比收窄288亿美元，剔除汇率重估因素后该降幅也是明显缩窄的，反映出中国跨境资金流出已较前一时期有所放缓，未来随着中国经济增长动能逐步增强，跨境资金流动会趋向平衡。

“当前，中国经济继续保持中高速增长、经常项目保持顺差、财政状况较好、金融体系稳健的基本面没有改变，这些有利因素都将继续支持人民币成为稳定的强势货币，也将促进外汇储备规模保持在合理充裕的水平上。”新闻稿并称。

中国央行副行长易纲此前称，过去两年央行使用约1万亿外储来防止人民币过度贬值，总体上利大于弊，外汇储备就是为了用的。客观上央行以此维护了人民币汇率的稳定，防止市场的“超调”。而现在看来，央行使用外汇储备的时机是好的，收益也不错。

中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。（完）