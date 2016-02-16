焦点：中国1月新增贷款及社融齐现开门红 货币政策仍将稳中有进

采写 上海/北京中文新闻部；撰写 边竞

路透上海2月16日 - 中国新增人民币贷款及社融增量猴年开门红，1月双双创出单月新高。因年初本就是季节性信贷投放高峰，加之汇率贬值压力下，外币贷款融资持续大量转向本币融资，而房贷及基建投资支撑下的中长期贷款增长较为明显，料将为未来经济增加更多活力。

分析人士指出，伴随着1月融资高增长势头，当月M2和M1增速亦持续上升，亮丽的金融数据可能令短期内货币政策进一步放松的必要性下降，不过在经济未彻底摆脱弱势前，政策依旧难言转向。

他们并认为，央行政策步调料仍稳中求进，短期还会更为倚重MLF（中期借贷便利）、PSL（抵押补充贷款）以及公开市场操作等定向工具，而中长期看降准或降息等亦会待命而发。

“贷款增加相当多，不过也是在预料之中了，主要是表外转回表内和境外转回境内，外币贷款还是在减少，”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称，“以前大量信贷留在海外，现在很大一部分海外的Funding demand(融资需求)转回境内了，因为汇率的压力。”

他并表示，房贷一般也集中在1月发放，经济刺激还是要依靠房地产市场；社融中委托贷款增加较多，债券也是明显多增。

中国央行周二公布数据显示，1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月记录新高，亦远高于此前路透1.8万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14%，亦高于路透调查中值13.4%，创19个月新高。

央行数据并显示，1月末人民币贷款余额96.46万亿元，同比增长15.3%，路透调查中值为14.4%。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳谈到，从结构上看，1月中长贷比例还是比较高的，比如说居民房贷和基建投资等，说明经济局部可能出现一定改善。不过这里面应该还有相当的部分用于债务滚动、或者外币贷款置换等，因此还不能从这一个月的数据，就得出经济出现向好的判断。

他预计，政策方面，短期内出台降准和降息等宽松政策的可能性不大。下一个政策窗口可能要出现在4月份，待一季度形势明朗后再做定夺。加之近一段时间人民币汇率贬值压力略减，预计央行会通过公开市场逆回购和MLF滚动操作等，来维持市场的基本稳定。

央行数据显示，1月社会融资规模增量为3.42万亿元人民币，比上月同期多1.61万亿元，比上年同期多1.37万亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加2.54万亿元，同比多增1.07万亿元。

**政策短期保持定力，中长期仍有空间**

1月超预期的金融数据一方面为疲弱的经济带来一丝暖意，同时也在一定程度上解释了为何央行近期一直不愿降准，为了避免过度放水导致宽信用累积风险，短期内货币政策料仍会保持定力，不过中长期看外汇占款下降压力犹在，降准应还有空间。

国务院发展研究中心金融研究所王洋指出，1月M2和M1增速都太高，肯定会限制今年货币政策的空间。现在回头看，央行1月坚持不降准，也是有道理的。这样看来，短期内降准、降息的概率确实在下降。未来不排除对冲外汇占款减少而降准的可能，当然央行也可以用MLF等其他手段补充。

海通证券宏观姜超、顾潇啸表示，1月社融信贷均远超市场预期，或预示着需求刺激再现，社会资金总量依旧充裕，短期内对疲弱的市场是一剂兴奋剂，但也会考验供给侧改革的决心。

他们认为，与货币超增形成鲜明反差的是，1月外贸大幅萎缩表明经济依旧低迷，反映货币继续超发，积累长期贬值风险。央行四季度货币政策报告明确指出降准或导致资本外流、加大汇率贬值压力，因而降准等宽松货币政策或继续延后。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮亦谈到，信贷高增能否持续关键还是要看实体经济的需求和政府刺激经济的力度能否持续，否则可能出现金融数据的大幅萎缩；而央行面对如此规模的信贷投放，很难淡定，降准降息的时间可能再次推迟。

美欧需求放缓加上寒冷天气来袭，导致中国1月出口持续恶化；国内去库存去产能带来调整压力，进口也未现起色。不过创新高的贸易顺差，将帮助缓解人民币贬值压力。

而中金债券研究团队指出，1月贷款冲开门红的嫌疑很大，持续性堪忧，预计从2月开始将重新回落。3月将公布1、2月合计经济数据，预计工业增加值将有所回落；2月CPI也将从新下行，金融数据也将高位回落，货币政策可能从3月之后逐步增加放松力度。而1月信贷和社融创新高也并不会对债市构成明显冲击，因数据可持续性不强。

周浩则认为，今年财政政策发力，国债和地方债发行量都会相当大，这还是需要货币政策配合，目前在汇率压力暂时缓和的情况下，还是可以考虑先降准。

中国央行春节前发布2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调；要灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度。

中国总理李克强周一表示，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给中国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。他并表示，“一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，该出手时我们会果断出手。”(完)