中国1月官方制造业PMI降至50.4 逊于预期

路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4,低于上月和路透调查预估.

这是该数据连续第四个月处在荣枯线上方,上月官方PMI为50.6,路透调查预估中值为50.9.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

2013年 _________________________________2012年_______________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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