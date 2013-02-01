1月中国官方制造业PMI回落至50.4--国家统计局

(以下为中国国家统计局2月1日公布的1月官方制造业PMI数据新闻稿)

2013年1月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月回落0.2个百分点，但仍位于临界点以上。

分企业规模看，大型企业PMI为51.3%，比上月小幅上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上；中、小型企业PMI分别为49.7%和46.2%，比上月下降0.2和1.9个百分点，位于临界点以下。

分地区看，东部、中部地区PMI分别为50.9%和51.1%，均位于临界点以上，分别高于全国制造业0.5和0.7个百分点；西部、东北部地区PMI分别为48.1%和49.9%，均位于临界点以下。

2013年1月，构成制造业PMI的5个分类指数3升2降。

生产指数为51.3%，比上月回落0.7个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业生产保持增长态势，但增速有所放缓。分行业看，烟草制品业、食品及酒饮料精制茶制造业、汽车制造业、农副食品加工业、造纸印刷及文教体美娱用品制造业等10个行业生产指数位于临界点以上，生产量有所增长，其中与消费品相关的行业表现尤为突出；非金属矿物制品业、石油加工及炼焦业、木材加工及家具制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、铁路船舶航空航天运输设备制造业等11个行业生产指数位于临界点以下，生产量回落。

新订单指数为51.6%，比上月上升0.4个百分点，为2012年5月以来的最高点，制造业市场需求继续转暖。分行业看，烟草制品业、食品及酒饮料精制茶制造业、汽车制造业、农副食品加工业、医药制造业、通用设备制造业等11个行业的新订单指数位于临界点以上，市场需求增长；非金属矿物制品业、木材加工及家具制造业、铁路船舶航空航天运输设备制造业、纺织业、石油加工及炼焦业、有色金属冶炼及压延加工业等10个行业的新订单指数位于临界点以下，市场需求回落。调查结果显示，反映制造业外贸情况的新出口订单指数为48.5%，比上月下降1.5个百分点，落至临界点以下，表明制造业产品出口量减少；进口指数为49.1%，比上月回升0.1个百分点，继续位于临界点以下，表明制造业用于生产的原材料进口量持续减少。

原材料库存指数为50.1%，比上月上升2.8个百分点，是2011年5月以来首次升至临界点以上，表明制造业原材料库存量由降转升。分行业看，食品及酒饮料精制茶制造业、石油加工及炼焦业、造纸印刷及文教体美娱用品制造业、汽车制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等8个行业原材料库存指数位于临界点以上，原材料库存有所增长；木材加工及家具制造业位于临界点，原材料库存量与上月基本持平；纺织服装服饰业、铁路船舶航空航天运输设备制造业、烟草制品业、化学纤维及橡胶塑料制品业、非金属矿物制品业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业等12个行业位于临界点以下，原材料库存下降。

从业人员指数为47.8%，比上月下降1.2个百分点，连续8个月位于临界点以下，表明制造业企业用工量持续减少。分行业看，食品及酒饮料精制茶制造业、医药制造业、汽车制造业、烟草制品业、农副食品加工业、有色金属冶炼及压延加工业等7个行业从业人员指数高于临界点，企业用工量增长；纺织服装服饰业、金属制品业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、铁路船舶航空航天运输设备制造业、造纸印刷及文教体美娱用品制造业、木材加工及家具制造业等14个行业从业人员指数位于临界点以下，企业用工量有不同程度减少。

供应商配送时间指数为50.0%，位于临界点，表明制造业原材料供应商供货时间与上月相比变化不大。

主要原材料购进价格指数为57.2%，比上月显着上升3.9个百分点，连续5个月位于临界点以上，表明制造业原材料购进价格持续上涨，本月涨幅明显加大。分行业看，除计算机通信电子设备及仪器仪表制造业外，其他行业主要原材料购进价格指数均高于临界点，其中黑色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工业、专用设备制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业的主要原材料购进价格指数均位于60%以上的高位。

生产经营活动预期指数为55.9%，位于临界点以上，表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持较为乐观态度。(完)

(整理 乔艳红; 审校 曾祥进)

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