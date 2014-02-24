1月中国70个大中城市房价同比涨幅放缓

中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。图为2013年12月17日普京在克里姆林宫会见亚努科维奇后共同出席签字仪式。路透