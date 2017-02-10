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中国财经 | 2017年 2月 10日 星期五 11:17 BJT

中国1月人民币计价出口同比增15.9% 进口同比增25.2%--海关

路透北京2月10日 - 中国海关周五公布，中国1月以人民币计价出口同比增长15.9%，以人民币计价进口同比增长25.2%。

海关并称，中国1月贸易顺差3,545.30亿元人民币。1月外贸出口先导指数上升1.6至39，初步判断二季度初出口压力有望减轻。

路透此前综合30余家机构预测中值结果显示，中国2017年1月外贸将大幅改善，其中出口料转为同比增长3.3%，进口增幅亦扩大至10%，较去年同期明显好转；贸易顺差479亿美元，较去年同期下降。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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