版本:
中国
中国财经 | 2017年 2月 10日 星期五 12:02 BJT

中国1月美元计价出口同比增7.9% 进口增16.7%均超预期--海关

路透北京2月10日 - 中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，双双高于路透调查预估中值的3.3%和10%。

海关并公布，1月贸易顺差为513.47亿美元，亦高于路透调查中值的479亿美元。

以人民币计价，1月出口同比增长15.9%，进口同比增长25.2%，贸易顺差3,545.30亿元人民币。

1月外贸出口先导指数上升1.6至39，初步判断二季度初出口压力有望减轻。

1月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 7.9 3.3 -18 ~ 11.7 -6.1 -11.2

进口(%) 16.7 10 -1.0 ~ 30 3.1 -18.8

贸易顺差(亿美元) 513.47 479 230 ~ 658 408.18 632.87

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐