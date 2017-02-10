中国1月美元计价出口同比增7.9% 进口增16.7%均超预期--海关

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京2月10日 - 中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，双双高于路透调查预估中值的3.3%和10%。
海关并公布，1月贸易顺差为513.47亿美元，亦高于路透调查中值的479亿美元。
以人民币计价，1月出口同比增长15.9%，进口同比增长25.2%，贸易顺差3,545.30亿元人民币。
1月外贸出口先导指数上升1.6至39，初步判断二季度初出口压力有望减轻。
1月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) 7.9 3.3 -18 ~ 11.7 -6.1 -11.2
进口(%) 16.7 10 -1.0 ~ 30 3.1 -18.8
贸易顺差(亿美元) 513.47 479 230 ~ 658 408.18 632.87
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。