低基数、强外需推升中国1月外贸远超预期 出口压力上半年有望缓解（更新版2）

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路透北京2月10日 - 受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。分析师预计，接下来随着季节扰动因素的减弱，增速或有所回落，但整体而言，外贸受外围经济基本面好转的影响将趋于向好，出口压力上半年有望继续减轻。

“1月份贸易数据远超预期与基数、价格指数、汇率及内外需转旺等因素综合作用有关。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示，欧美等发达国家经济复苏明显，人民币累计贬值幅度较大等因素提振出口；而低基数、国内重化工业反弹，对资源类产品的进口明显增加，则推高了进口增速。

不过他同时指出，由于春节假期因素扰动，1月份好转的贸易数据并不具有代表性，也不能成为评判中国外贸就向好的佐证，因此还不能盲目乐观。后续的贸易情况还要再观察。

中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，双双高于路透调查预估中值的3.3%和10%。1月贸易顺差为513.47亿美元，亦高于路透调查中值的479亿美元。

以人民币计价，1月出口同比增长15.9%，进口同比增长25.2%，贸易顺差3,545.30亿元人民币。

首创证券研发部总经理王剑辉认为，出口超出预期，更多由于季节性和技术性因素，12月未及时完成的订单在1月就出现补涨，而由于1月春节，2月订单可能也在1月提前体现。此外还有人民币贬值对出口的支撑作用。长期因素看，需求温和回升的趋势得以延续，美国和日本进口增长较快，这两个经济体在经济复苏过程中有良好表现，美国一直引领本轮复苏。

海关数据显示，1月中国对欧美日东盟等市场进出口增长，出口方面，1月对欧盟、美国、东盟、日本分别增长13.6%、17.2%、13.7%和18%。

王剑辉并称，进出口延续进口增长明显而出口增速相对较慢的局面，进口快速增长有利于贸易顺差的缩小，也有利于贸易格局的平衡，更多反映了国内需求的强劲回升，也是投资拉动效果的先兆，大宗商品价格，尤其是中国进口的大宗商品价格出现不同程度增长，这种价格因素今年全年都会发挥作用。

海关新闻稿称，1月铁矿砂、原油、煤等主要大宗商品进口量价齐升，铁矿砂、原油、煤、成品油进口均价分别上涨81.3%、46.7%、1.1倍、48.3%。

中国进出口及贸易顺差图表： reut.rs/2k9hL2O

金融市场方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.5%触及2015年7月以来高位，中国乐观的贸易数据及美股劲扬激励投资者。中国股市沪综指午盘涨幅扩大至0.6%至3,202.41点；人民币兑美元即期早盘则随中间价下跌，因隔夜美元指数走强，贸易数据对其影响不大。

**外贸向好**

对于1月外贸数据大幅超预期，分析师多指出这有季节性因素，不可持续，随着低基数效应减弱，外贸增速之后将有所回落，但他们同时表示，随着外需好转，今年外贸总体形势将好于去年。

王剑辉称，整体看1月的数据大幅上升的趋势难以持续，进入2-3月份后增速会显着回落，全年的增速进口在3-5%之间，出口在5-8%的增速是可以达到的，要超越这个区间会有点困难。

他指出，由于人民币汇率开始企稳，使得未来汇率支撑外贸的期望要下调。因货币政策逐步趋紧，人民币汇率阶段性走弱也会出现逆转，所以人民币汇率在目前水平上继续下滑的空间有限，以波动为主，对出口支撑作用继续淡化；从贸易基本面看，“一带一路”的推进能够继续维持较好的状况，投资引领下的外贸内生性增长的势头会增强，未来也是外贸转型的重要方面。

九州证券经济学家邓海清则预计，2月进出口增速将继续维持超高水平，3月之后将由于基数原因明显回落，但2017年进出口增速将明显高于2016年中枢。主要原因一是发达国家经济持续改善，表现为发达国家PMI持续上行；二是内需持续好于市场预期，市场高估了房地产调控对经济的影响。

海关表示，1月中国外贸出口先导指数为39，较去年12月回升1.6，初步判断2017年二季度初中国出口压力有望缓解。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数为41.5，较上月回升2.1；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升2、3.7至43.9、47.2，出口企业综合成本指数回落1.1至22.8。

不过申万宏源首席宏观分析师李慧勇看法偏谨慎，他认为外贸能维持在去年水平已经非常不错，因世界经济底部波动；日本欧洲美国经济现在较好，但未来有下行压力，以及贸易保护还是愈演愈烈。

中国商务部最新表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。

国家主席习近平与美国总统特朗普通电话称，事实证明，合作是中美两国唯一的正确选择，当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济增长，拓展各领域交流合作。（完）