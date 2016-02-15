分析师看中国1月进出口数据

路透北京2月15日 - 中国海关周一公布，以美元计价，中国2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%。当月贸易顺差632.9亿美元，创出纪录新高。

海关新闻稿称，1月外贸出口先导指数为31.7，较去年12月回升0.5，是2015年2月以来的首次环比回升，初步判断2016年二季度出口压力有望缓解。

主要数据：

* 以美元计价，1月出口同比下降11.2%，进口下降18.8%，贸易顺差632.9亿美元

* 以人民币计价，1月出口同比下降6.6%，进口下降14.4%，贸易顺差4062亿元。

* 1月外贸出口先导指数上升至31.7， 是2015年2月以来的首次环比回升。

中国进出口及贸易顺差图表here

以下为分析师评论：

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟:

开年1月进出口数据同比降幅相对较大有节日因素的影响，更主要的是全球贸易萎缩，因此数据不好在意料之中。此外，大宗商品价格因素也是进出口贸易同比较大下降的重要原因。

此外，12月贸易数据中对港的黄金珠宝贸易量不正常，或存在虚假贸易以进行跨境资金流动；在监管严查之后，估计这部分贸易水分的挤出也会对1月的贸易产生扰动。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

进出口都降得很快，这和美国引领的全球经济放缓不无关系，“全球进入倒春寒”；再加上1月份遭遇寒冷天气，运输、开工等都受到影响，导致出口低于预期；贸易顺差创新高，人民币贬值压力降低。

未来外贸前景可能会好一些，出口先导指数已经有回升；但不确定性依然很高，有待进一步观察。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

以美元计价的1月出口同比下降11.2%，确实比较低，也弱于季节性。这一点主要和全球大环境有关，1月期间BDI基本上一路下行，中国很难独善其身。1月出口反映的是三季度订单，而全球汇率和大宗价格的波动是影响前期订单的主要因素。值得注意的是，外贸数据也有一点亮色，外贸出口先导指数较去年12月回升，是2015年2月来的首次环比回升，后续出口可能会有小幅改善。

--信达证券宏观经济分析师 王晶晶：

总的数据较预期相差很多，人民币处于贬值压力较大情况下，目前仍然较为负面的数据，说明可能人民币贬值虽然有利于出口，但当前主导进出口更大的因素还是贸易的不平衡。

具体数据上看，一般贸易进出口的比重是有所提升，但是对于日本、东盟等市场的进出口有所下降，亮点是国内进出口民营企业的比重有所提升。

2016年进出口数据是否能有所改善仍需要观察国际和国内进出口贸易和人民币汇率的情况。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

1月份的贸易数据比去年12月的更差，考虑到季节和一些短期性因素，虽然外贸整体的大趋势并没有好转，但受这些因素的影响实际情况和数据之间可能有误差，加之去年以来尽管人民币名义汇率大幅贬值，但实际汇率并没有贬值多少，相对外贸企业以前一直承受的升值压力，至少在汇率方面压力没有那么大。整体外贸形势有可能在年中前后有所企稳，而不像去年那样是跌幅持续扩大的态势。

从世界经济看，本轮经济波动中贸易受金融影响明显加大，也使得世界经济复苏的步伐有所放慢，尤其是原油等国际大宗商品的价格跌跌不休，而中国的贸易结构是进口多是初级品，出口又是成品，使得贸易顺差一直较大。

在政策选择上，目前实际可调控的空间相当有限，中国作为一个大国不可能单纯为了改善贸易状况人为去选择汇率贬值的政策，预计会继续落实外贸便利化的现有政策，为外贸企业创造更公平的政策环境。

--招商证券宏观团队：

出口大幅不及预期，与PMI新出口订单分项再度下滑一致，欧美日和澳大利亚的制造业PMI集体下滑，主要经济数据也相对不及预期，显示2016年开年外需并不强劲，全球金融市场的剧烈动荡也不利于经济主体预期的稳定。

进口亦显着低于市场预期，PMI进口分项下滑至1年以来的低位，结合前期经济数据和高频价格数据看，1月内需未现起色。

12月外贸数据中的对港出口、贵金属出口、保税区出口等均显现出虚假贸易的迹象，1月出台的对转口贸易价差进行限制等监管虚假贸易的措施以及宏观审慎政策下离岸在岸汇差的收窄和离岸人民币流动性的紧张都对虚假贸易有抑制作用，造成1月的外贸数据去掉了一部分“水分”。

1月顺差为632.9亿美元，创历史新高，显示进口低迷更甚于出口。不过，1月数据受春节效应干扰较大，从季节性规律看，PMI进口、新出口订单在1月也普遍会比较低迷，且今年春节比去年早，工厂倾向于早歇工，1月外贸受到春节因素的影响比去年大，进出口形势可能都不像1月同比数据显示的这样悲观，更准确判断还需综合1、2月数据来考虑。

--国信证券首席宏观分析师 董德志

1月外贸数据不佳主要是美欧经济处于下行轨道所导致的外需不振，也与年初季节性因素有关，中国近两年来年初数据都不稳定，波动较大。对年内外贸形势不看好，主要对是美国经济较为悲观，美国经济主要靠进出口和消费支撑，反映到金融数据上就是美元和利率，美元走强、利率上升会影响其经济前期推动力。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

出口跌幅扩大且远低于预期。全球经济不景气，宽松货币作用有限，中国外贸也受到拖累。内需未见起色。1月进口跌幅继续扩大，国内经济面临转型，短期内需未见起色，而大宗商品价格暴跌也拖累进口。

顺差仍高，贬值压力缓解。1月顺差微升至633亿美元，外储虽下降994亿美元但好于预期。春节假期全球市场巨震，耶伦证词鸽派美元贬值，离岸人民币大幅升值，短期汇率贬值压力缓解，助于减缓资金流出。

--首创证券研究所所长 王剑辉

进口维持原有的状况，出口表现比较低迷。受春节假期的因素影响，1月原本是提前出单的月份，应该反映出1-2月整体的外贸情况，但数据同比大幅下滑，显然是由于订单不足，也表明刺激外贸的举措还没有更显着的发挥作用。

至少目前外需表现是低于预期的，美欧进入1月以后PMI都呈现出放缓或低于预期的状况，是否是季节性因素还有待于观察。

出口疲弱，消费平稳，意味着对国内投资的需求更加迫切，进入2、3月份之后投资方面的动作至少会维持去年四季度的力度，有可能在两会期间还会出台新的举措来落实此前的投资计划。

--华创证券宏观分析师 余芽芳：

美元计价的出口环比降幅远远超出往年水准，达到20%左右，虽然1、2月份本来就因为春节因素波动比较大，有季节性往下走的趋势，但降幅还是比较大的。

这反映出外需比较弱，1月主要贸易伙伴国PMI指数都不太好，已经有了暗示；进口弱主要是大宗商品价格还没有企稳，而且国内去库存导致调整压力也比较大。

不过，可能也不需要太悲观，1、2月本来就是有一些干扰在里面，而且外贸先导指数出现回升，3月之后的数据更值得关注。

今年出口整体还是相对比较低的状态，在经济下行周期里财政政策需要发挥更大的作用，加大政府投资、减税、定向财政支持等等。

--野村中国首席经济学家赵扬：

贸易数据大幅低于预期，主要反映内外需求疲弱。可能目前的投资增速也很弱，主要和房地产去库存以及压缩过剩产能有关。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁

以人民币计价的1月份进出口数据继续同比下降，且降幅较去年12月明显扩大，显示内外需疲弱的态势没有改变，进出口延续深度下滑的态势，不过考虑每年春节都在1、2月份，有季节性因素，因此一季度的数据难免有误差，代表性并不强。但从目前的大环境看，至少在外贸上没有看出明显好转的痕迹。

相关背景：

--国家发改委主任徐绍史表示，国内经济下行压力依然存在，而且一定程度上还在加大；今年一季度经济压力还是比较大，但政策工具箱里面还有好多政策能使经济运行在合理区间，今年经济增长目标区间为6.5-7%。

--中国央行研究局局长陆磊日前执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右；货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

--因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点49.4，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组的报告预计，2016年虽然面临一系列复杂的国际国内环境，但中国改革力度增强，综合竞争优势提高，利用外资和对外投资仍将保持较快增长，对外投资预计增长16%左右；外商直接投资料也保持稳步增长，增幅6%左右。（完）