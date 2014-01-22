《信报》：美国斡旋中日韩 防安倍愈走愈右

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（1月22日社评）
下月7日在俄罗斯索契举行的冬季奥运会，当中国宣布国家主席习近平决定参加该盛会的同时，日本亦突然宣称安倍将亲赴索契捧场，国际媒体顿时猜想，中日元首会否在冬奥展开“看台外交”，或是重演一幕“贵宾室偶遇”的破冰对话。不过，中国外交部昨天已明确抛出一个否定的答案。
外交部副部长程国平表明，在日本领导人没有纠正二战侵略历史的立场之前，中国不考虑在冬奥会期间与日本领导人有任何形式的接触。
安倍上月参拜靖国神社以后，紧张的中日关系益趋恶劣，中国在全球各地报章撰文或接受当地媒体访问，向国际社会发出强烈讯号：警惕日本正试图否认侵略历史，推翻二战后的国际秩序，重走军国主义的旧路。
安倍在其新年感言中继续展现强硬的鹰派作风，把讨论修宪、充实安保政策和振兴教育定位为重要课题，矢言“夺回强大日本的战斗才刚开始”。
安倍的意图和野心昭然若揭，他将继续利用钓鱼岛争端，作为扩充军备的藉口；另一方面则积极推动修宪，首先解禁集体自衞权，以期在法理上、军事实力上都做好扩张的铺垫。
安倍的右倾日趋强烈，不但与中国水火不容，也与南韩关系日差，这使美国已难以坐视。美国副国务卿伯恩斯和主管亚太事务的助理国务卿罗素，今起联袂先后到访北京、东京和首尔，事属罕见，也反映形势逼人。
美国一次又一次或明或暗的警告，日本总不能视若无睹。且看美国两名高官今次斡旋之旅，能否有效纾解东亚的危局。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。