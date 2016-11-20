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时事要闻 | 2016年 11月 21日 星期一 07:19 BJT

日本首相安倍表示希望改善与中国的关系--政府发言人

路透利马11月20日 - 日本政府一位发言人称，日本首相安倍晋三周日对中国国家主席习近平表示，未来几年即将迎来日中双边关系的一些重要纪念日，他希望以此为契机，改善与中国的关系。

两位领导人在利马出席亚太经合组织(APEC)峰会期间，进行了临时会谈。

发言人称，安倍对习近平表示，明年将迎来日中外交关系正常化45周年，2018年将是日中和平友好条约签署40周年，他希望以这些纪念日为契机全面改善两国关系。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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