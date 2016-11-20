日本首相安倍表示希望改善与中国的关系--政府发言人

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透利马11月20日 - 日本政府一位发言人称，日本首相安倍晋三周日对中国国家主席习近平表示，未来几年即将迎来日中双边关系的一些重要纪念日，他希望以此为契机，改善与中国的关系。
两位领导人在利马出席亚太经合组织(APEC)峰会期间，进行了临时会谈。
发言人称，安倍对习近平表示，明年将迎来日中外交关系正常化45周年，2018年将是日中和平友好条约签署40周年，他希望以这些纪念日为契机全面改善两国关系。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。