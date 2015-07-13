安倍正在研究9月访华的可能性--媒体

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京7月11日 - 日本《朝日新闻》周六援引接近日本首相安倍晋三的消息人士报导称，安倍正在研究9月赴华与中国国家主席习近平举行峰会的可能性。
该报称，安倍和习近平4月份在印尼举行了会谈，但安倍将改善中日关系视为提升其支持率的途径。
该报称，中国已邀请安倍参加9月3日举行的世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，安倍已向助手们表示，他愿意出访。
但该报称，鉴于出席这样一个活动有可能在日本国内引发强烈政治反应，安倍正在考虑在该活动之前或者之后出访中国。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。