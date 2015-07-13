安倍正在研究9月访华的可能性--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月11日 - 日本《朝日新闻》周六援引接近日本首相安倍晋三的消息人士报道称，安倍正在研究9月赴华与中国国家主席习近平举行峰会的可能性。

该报称，安倍和习近平4月份在印尼举行了会谈，但安倍将改善中日关系视为提升其支持率的途径。

该报称，中国已邀请安倍参加9月3日举行的世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，安倍已向助手们表示，他愿意出访。

但该报称，鉴于出席这样一个活动有可能在日本国内引发强烈政治反应，安倍正在考虑在该活动之前或者之后出访中国。（完）