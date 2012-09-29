中国在美国媒体登广告 宣示对钓鱼岛的主权

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透9月28日电（记者 Jennifer Saba）---在世界各国领导人汇聚纽约出席联合国大会之际，中国在美国主要报纸刊登广告，宣示对钓鱼岛的主权。
中国官方英文报纸《中国日报》周五在《纽约时报》和《华盛顿邮报》刊登整版广告，以钓鱼岛及附属岛屿的图像作为背景，赫然写着“钓鱼岛属於中国”的大标题。
广告还称，钓鱼岛自古以来就是中国的领土。
钓鱼岛的归属权已成为中日关系恶化的一大热点。美国国务卿希拉里本周在联大敦促中日冷静对待钓鱼岛争端。
日本驻纽约领事馆发言人称，日本拥有钓鱼岛的所有权，但未对《中国日报》刊登上述广告发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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