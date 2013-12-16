中日围绕东海防空识别区口水战升级

路透北京12月15日 -中国称对日相安倍晋三在中方划设东海防空识别区问题上发表“恶意中伤”中方的言论表示强烈不满，这意味着两国口水战升级。

安倍在周六的记者会上表示，中国最近宣布划设东海防空识别区，是对“公海飞越自由的不当侵害”，并要求中国撤销这一措施。

中国外交部发言人洪磊答记者问时则称：“我们对日本领导人利用国际场合发表恶意中伤中国的言论表示强烈不满。”

“钓鱼岛是中国的固有领土。日本对钓鱼岛的窃取和侵占从来就是非法和无效的。”洪磊还表示，中方划设东海防空识别区符合国际法和国际惯例，不影响各国航空器根据国际法享有的飞越自由。

洪磊说：“中方依法采取必要措施维护国家领土主权完全正当，无可指责。”

“日本在此问题上蓄意向中方发难，是企图偷换概念，推行双重标准，误导国际舆论，日本的企图是注定要失败的。”

安倍和东盟国家领导人在东京峰会上达成共识，称需维护公海及其空域自由，并呼吁和平解决争议。

日本与东盟此次峰会声明中未批评中国划设防空识别区。很多东盟国家与中国有着深厚的经济关系。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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