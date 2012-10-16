版本:
中国
时事要闻 | 2012年 10月 16日 星期二 18:29 BJT

春秋航空推出免费赴日机票

路透香港10月16日电---中国廉价航空公司春秋航空为提振需求提供免费赴日机票。此前，中日钓鱼岛争端导致大量中国旅行者取消或推迟赴日行程。

春秋航空发言人张武安表示，截至12月20日，春秋航空将推出上海浦东机场往返日本佐贺的免费机票。佐贺县靠近日本福冈市。

春秋航空上海—佐贺航线目前的空座率超过50%。钓鱼岛争端前，该航线搭乘率为90%。

张武安表示，此前，佐贺的一名官员在上海访问了春秋航空，表示希望该航线继续提供服务，佐贺当地政府部门将提供支持。但他拒绝透露支持内容。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐