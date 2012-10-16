春秋航空推出免费赴日机票

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透香港10月16日电---中国廉价航空公司春秋航空为提振需求提供免费赴日机票。此前，中日钓鱼岛争端导致大量中国旅行者取消或推迟赴日行程。
春秋航空发言人张武安表示，截至12月20日，春秋航空将推出上海浦东机场往返日本佐贺的免费机票。佐贺县靠近日本福冈市。
春秋航空上海—佐贺航线目前的空座率超过50%。钓鱼岛争端前，该航线搭乘率为90%。
张武安表示，此前，佐贺的一名官员在上海访问了春秋航空，表示希望该航线继续提供服务，佐贺当地政府部门将提供支持。但他拒绝透露支持内容。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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