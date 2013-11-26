澳大利亚就中国划设东海防空识别区召见中国大使

路透悉尼11月26日 -澳大利亚外交部长毕晓普周二称，该国已经召见中国驻澳大利亚大使就中国划设东海防空识别区表示关切，并称中国此举无益于地区紧张局势。

“中国此举的时机和方式，无益于当前的地区紧张局势，也不会对地区稳定做出贡献，”毕晓普在声明中称。

“外交和贸易部昨天召见中国大使，传达澳大利亚政府的关切，并希望中方对此作出解释。”

中国外交部发言人秦刚在周二的例行记者会上表示，“希望澳大利亚方面能够正确理解，和中方共同努力维护有关空域的飞行安全。也希望澳大利亚为地区的和平稳定真正发挥积极作用。”

航空官员周一表示，亚洲的航空公司在进入东海防空识别区前会向中国通报他们的飞行计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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