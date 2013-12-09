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时事要闻 | 2013年 12月 9日 星期一 08:31 BJT

中国称日本在东海防空识别区问题上无权说三道四

路透北京12月6日 -中国外交部对日本国会众议院周五通过决议敦促中国撤销东海防空识别区予以指责，称日方在这一问题上无权说三道四。

中国上月宣布划设东海防空识别区，美国、日本和韩国对此表示抗议。

日本国会众议院通过了抗议中国“鲁莽且危险举动”的决议，并表示他们绝不会接受中国政府“单方面改变（东海）现状的企图”。

中国外交部发言人洪磊周五在例行记者会上表示，中国划设东海防空识别区合理合法，符合国际法和国际惯例。

“日方在这一问题上无权说三道四，中方对此坚决反对。日方当前应该做的是停止错误做法，停止纠缠和挑衅，为发展中日关系、维护有关空域的秩序和安全做点实实在在的事。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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