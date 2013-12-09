中国称日本在东海防空识别区问题上无权说三道四

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京12月6日 -中国外交部对日本国会众议院周五通过决议敦促中国撤销东海防空识别区予以指责，称日方在这一问题上无权说三道四。
中国上月宣布划设东海防空识别区，美国、日本和韩国对此表示抗议。
日本国会众议院通过了抗议中国“鲁莽且危险举动”的决议，并表示他们绝不会接受中国政府“单方面改变（东海）现状的企图”。
中国外交部发言人洪磊周五在例行记者会上表示，中国划设东海防空识别区合理合法，符合国际法和国际惯例。
“日方在这一问题上无权说三道四，中方对此坚决反对。日方当前应该做的是停止错误做法，停止纠缠和挑衅，为发展中日关系、维护有关空域的秩序和安全做点实实在在的事。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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