中国称日本在东海防空识别区问题上无权说三道四

路透北京12月6日 -中国外交部对日本国会众议院周五通过决议敦促中国撤销东海防空识别区予以指责，称日方在这一问题上无权说三道四。

日本国会众议院通过了抗议中国“鲁莽且危险举动”的决议，并表示他们绝不会接受中国政府“单方面改变（东海）现状的企图”。

“日方在这一问题上无权说三道四，中方对此坚决反对。日方当前应该做的是停止错误做法，停止纠缠和挑衅，为发展中日关系、维护有关空域的秩序和安全做点实实在在的事。”（完）