中国称日本在东海防空识别区问题上无权说三道四

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月6日 - 中国外交部对日本国会众议院周五通过决议敦促中国撤销东海防空识别区予以指责，称日方在这一问题上无权说三道四。
中国上月宣布划设东海防空识别区，美国、日本和韩国对此表示抗议。
日本国会众议院通过了抗议中国“鲁莽且危险举动”的决议，并表示他们绝不会接受中国政府“单方面改变（东海）现状的企图”。
中国外交部发言人洪磊周五在例行记者会上表示，中国划设东海防空识别区合理合法，符合国际法和国际惯例。
“日方在这一问题上无权说三道四，中方对此坚决反对。日方当前应该做的是停止错误做法，停止纠缠和挑衅，为发展中日关系、维护有关空域的秩序和安全做点实实在在的事。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst