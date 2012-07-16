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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 16:46 BJT

日本驻华大使返回北京

日本驻华大使丹羽宇一郎周一返回北京。此前，日本政府就中日再度紧张的钓鱼岛问题召回丹羽宇一郎。日本外相玄叶光一郎否认召回驻华大使意在抗议中国政府。日本首相野田佳彦日前表示政府正考虑购买钓鱼岛。此後，中国巡逻船两次进入钓鱼岛附近的水域。

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