日驻华大使车辆国旗被夺 日方抗议（更新版）

（新增新华社报道内容）

路透北京8月27日电---周一在北京，一名男子夺走日本驻华大使丹羽宇一郎乘坐车辆上的日本国旗，此後日本向中国提出抗议。

日本驻华使馆声明称，丹羽宇一郎在事件中未受伤。声明称，丹羽所乘车辆被两台车迫停，一名男子从其中一台车走下，将丹羽所乘车辆上的日本国旗夺走，随後离去。

但日本外务省後来表示，丹羽乘坐车辆因交通堵塞受阻，後来车上悬挂的日本国旗被夺走。外务省发言人称，用“袭击”来描述这次事件有点太过强烈。

日方消息均称无人员受伤，且车辆未受其他损害。

日本驻华使馆表示，已向中国外交部提出严正抗议。该使馆称，中国外交部一名高官称此事“非常令人遗憾”，并承诺将确保日本在华公民和企业的安全。

新华社报道称，中国有关部门正在认真调查这起事件。

新华援引中国外交部的话称，“中国政府一贯认真履行《维也纳外交关系公约》，保护外国驻华使馆和人员的安全。”

8月中旬以来，岛屿争端导致中日紧张关系升温，中国多地爆发反日抗议活动。（完）编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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