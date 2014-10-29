王毅称APEC会议期间会对日本客人尽必要的地主之谊

欧盟对英国设定苛刻退出条款 批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京10月29日 - 中国外交部长王毅周三称，中国将在下月北京举行的APEC会议期间对日本客人尽必要的地主之谊。
当被问及APEC期间中日领导人是否将进行双边会见时，王毅表示会对所有的客人都尽必要的地主之谊。
“中国是东道主，中国人有一个习惯，来者都是客。我们会对所有的客人都尽我们必要的地主之谊。”王毅说道。
“至于影响中日关系正常发展的问题和障碍，这是客观事实，不可回避。”
“我希望，日本领导人和日本方面，能够正视问题的存在，拿出解决问题的诚意。”王毅称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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