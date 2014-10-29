王毅称APEC会议期间会对日本客人尽必要的地主之谊

中国外长王毅2014年10月29日在北京的记者会中。 REUTERS/Jason Lee

路透北京10月29日 - 中国外交部长王毅周三称，中国将在下月北京举行的APEC会议期间对日本客人尽必要的地主之谊。

当被问及APEC期间中日领导人是否将进行双边会见时，王毅表示会对所有的客人都尽必要的地主之谊。

“中国是东道主，中国人有一个习惯，来者都是客。我们会对所有的客人都尽我们必要的地主之谊。”王毅说道。

“至于影响中日关系正常发展的问题和障碍，这是客观事实，不可回避。”

“我希望，日本领导人和日本方面，能够正视问题的存在，拿出解决问题的诚意。”王毅称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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