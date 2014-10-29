中国外交部长王毅称APEC会议期间会对日本客人尽必要的地主之谊

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月29日电 - 中国外交部长王毅周三称，中国将在下月北京举行的APEC会议期间对日本客人尽必要的地主之谊。
当被问及APEC期间中日领导人是否将进行双边会见时，王毅表示会对所有的客人都尽必要的地主之谊。
“中国是东道主，中国人有一个习惯，来者都是客。我们会对所有的客人都尽我们必要的地主之谊。”王毅说道。
“至于影响中日关系正常发展的问题和障碍，这是客观事实，不可回避。”
“我希望，日本领导人和日本方面，能够正视问题的存在，拿出解决问题的诚意。”王毅称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)