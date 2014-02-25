中国称日放宽武器出口限制令人担忧

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京2月25日 - 中国外交部周二对日本政府大幅放宽武器出口限制表示担忧，称担心日本政治右倾化。
一位消息人士周日对路透称，日本已经制定完新的武器出口限制草案。该草案将放宽长达10年的武器出口限制。
根据首相安倍晋三新的安全战略，日本一直在重新审视自行实施的武器出口限制。
中国外交部发言人华春莹称，日本必须重视亚洲邻国对此举的担忧。
“当前日本政府在日本国内政治右倾化持续加剧的背景下大幅放宽武器出口限制，它的意图和影响特别令人担忧。”华春莹在例行记者会上表示。
“我们希望日本深刻吸取历史教训，尊重和正视亚洲邻国正当合理的安全关切……以实际行动为促进地区的和平稳定发挥一些建设性的作用。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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