中国对12家日企罚款12亿元 因垄断汽车零部件和轴承价格

中国国家发展和改革委员会周三称，对12家日本汽车零部件和轴承企业罚款12.35亿元人民币，因其在两个案件中多次达成并实施价格垄断协议，违法行为持续时间超过10年。涉案八家汽车零部件生产企业为日立、电装、爱三、三菱电机、三叶、矢崎、古河、住友，四家轴承企业为不二越、精工、捷太格特、NTN。图为北京街头的车流。路透