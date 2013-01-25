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时事要闻 | 2013年 1月 25日 星期五 09:22 BJT

中国一渔船在日本水域被抓扣

路透北京1月24日 - 新华社周四报道称，日本当局在日本水域抓扣了一艘渔船。

报道称，该船注册地是浙江省，在长崎县附近水域被发现。船长在接受询问后被带上岸。

去年12月底，日本当局抓扣了一艘福建渔船，并扣押了其船长。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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