中国、日本、金砖国家等料成2013年投资目的地

* 上海A股为投资者首选

* 日本股市和其他金砖国家股市料表现出色

* 很多投资者考虑重返欧元区二线国家

记者 Mike Dolan; 编译 艾茂林/李春喜/白云/程琳

路透伦敦12月21日 - 空气中弥漫着几分全球复苏的气息,央行手握充裕流动性,2013年投资者收拾行囊前往中国、前往同为"金砖国家"的巴西和俄罗斯,还有长期沉寂的日本,甚至还要享受享受地中海的阳光.

当然了,选定未来一年的首选投资目的地,从来不是一门精密科学.

通常来讲最简单的法则就是避开上年表现最佳的市场,考察一下落后市场的疲软估值,押注其随着经济周期的变化而奋起直追.把潜在经济增长率排个序,纳入政策改变的因素,就差不多了.

经历五年让人倒胃口的全球危机之后,若不至少作一些基本的"安全检查",保守的西方基金经理甚至都不会考虑跨出国门--更别提前往那些奇异的前沿国家了.

对于2013年的多数预测,都是以一些相当关键的假设为基础:包括欧元区不会崩溃,美国将能躲开"财政悬崖",以及中国已经避免了经济滑坡.

如果这些统统不足以让人警觉,而你又不想宅在家里,那么就准备好在美英德日央行挹注的流动性大潮上冲浪吧.

**多头与中国**

路透全球股市调查再次预示着金砖国家浴火重生.虽然这些国家经济高速增长,但这四个国家的股市经历了两年低迷,表现甚至还不及被救助的希腊、爱尔兰、葡萄牙、意大利和西班牙等国,因此逢低吸纳的老策略看来似乎稳操胜券.

长期低迷的中国A股显然将是最受基金经理青睐的标的,沪综指.SSEC较去年年初水准下跌25%,目前还不到2007年峰值时的一半,也是今年以来仍呈下跌的少数主要股市之一.路透调查中值预计沪综指明年上涨17%.

在路透本周对全球55家主要资产管理机构进行的另一项调查中,逾三分之二的受访者将上海列为新兴市场的首选.

"从估值和景气循环的角度来看,今年意外表现低迷的中国股市特别显眼,"汇丰全球资产管理的策略主管Philip Poole表示.

毫不意外的是,受挫的中国多头期望看到,中国经济逐步由依赖出口转向消费的调整过程能渗透到股市之中.

"这是一个可以在短时间内逆转的市场.A股在经历了超过三年的熊市之后,如果2013年的表现没有大幅好转,我会感到非常意外,"Fidelity旗下China Special Solutions基金的Anthony Bolton告诉客户说.

路透调查中投资者看好的前五个股市还包括印度孟买的Sensex.BSESN、巴西圣保罗的Bovespa.BVSPA、以及莫斯科的RTS.IRTS等股市.

但这几个市场之前在针对今年的预测中也曾受到青睐,不过最终没有任何一个名列前五位.除了巴西股市之外,其余几个市场在2012年以美元计都录得涨幅,但多数表现不及"比较安全"的发达市场,就连美股和德国股市都录得两位数的涨幅.

不过,长期看空金砖国家的人士并不认为情势将就此转多.

德意志银行的新兴市场股市策略师John Paul Smith认为,中国股市的表现将继续令人失望,因为"结构性的缺陷无法令外资视而不见".他继续对中国、巴西和俄罗斯减码,而看好土耳其、台湾、墨西哥和波兰.

墨西哥和波兰在路透调查中也被看好,预计墨西哥披索和波兰股市将有强劲的投资回报.

**日本股市**

新年首选五个投资标的居然包括日本股市.N225,也许很出人意料.这一观点因为自民党赢得大选而得到巩固,因为该党承诺将加大抗击通缩的力度.

就连在十年前首创"金砖四国"一词的高盛资产管理公司董事长奥尼尔(Jim O'Neill)都认为日本股市将成为2013年表现最佳的股市,不过他强调有对冲日圆汇率的必要,因为日圆大幅贬值将在激活日本经济和市场的过程中发挥关键作用.

"市场普遍认为,如果日圆下跌,投资者会想持有日本股票,而且很明显会偏好出口股,"奥尼尔对客户表示.

奥尼尔首选的投资地点仍包括中国和俄罗斯,分别排第二和第三.之后则是西班牙和意大利等地中海国家,也是欧洲央行承诺支持的欧元区受困二线国家.

欧洲央行8月做出干预承诺,欧元区国家政府在紧缩财政和推进银行业联盟建立方面取得稳步进展,降低了欧元区解体的风险,并改变了这些市场的前景.

虽然明年意大利和德国大选或许会让投资者稍作停顿,思量再三,欧洲央行的货币支持措施和购债计划--外加全球经济复苏前景和本地财政包袱的减轻--在鼓励投资者重返市场.

意大利股市今年反弹了10%,不过只有德国股市涨幅的三分之一,而西班牙股市则刚刚回到平盘上方.

路透调查访问的基金经理中有超过半数青睐属于发达市场的欧洲股市,而至少50%的基金经理青睐欧元区受困二线国家的股市.

许多人认为,尽管最近西班牙和意大利债券大涨,但依然还有上升空间.路透调查显示,32名受访分析师中一多半都将欧元区公债选入自己的2013年主权债投资组合,其中四分之三表示选的是意大利和西班牙债券.

法国兴业银行策略师及其团队宣称,"欧洲资产的风头又回来了."他们2013年的主要策略中包括买入欧洲EuroSTOXX 50指数.STOXX50E而非美股.SPX,以及买入西班牙债券而非德债.

**意外状况**

不过总会有人不按常理出牌,而且通常是非常大胆的人.由于越来越多的人对委内瑞拉未来的领导人抱有乐观揣测,认为这将是一个对市场友好的总统,该国股市成为2012年令人惊心动魄的押注.

如果你能去委内瑞拉,并避开了国有化和外汇经纪人被警察查抄的风险,你的投资按美元计自1月来就已经是原来的三倍.

土耳其、波兰、爱沙尼亚和德国是今年另外四个前五强市场,按美元计增幅在38-60%,是冒险精神稍低一些的人的选择.

如果你更喜欢用MSCI明晟的国家指标,非洲也榜上有名.肯尼亚、尼日利亚和埃及股市涨幅都超过50%.选举风险或者是政局动荡带来的威胁,显然都没有阻挡住这些市场今年的涨势.

葡萄牙和希腊10年期公债今年回报率都在80%左右.

政局动荡的乌克兰市场下跌50-60%,体现出受困的小型经济体如果出现问题,后果会多么糟糕.不过,可能成为2013年头个被欧元区救援国家的塞浦路斯,却也有同样糟糕的表现.(完)

(译文审校 侯向明/隋芬)

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